Terrence Malick dévoile la bande-annonce officielle de "Une vie cachée"

En plus du lancement de la bande-annonce officielle, l'affiche du film de Terrence Malick a été dévoilée ce jeudi 24 octobre. Inspiré de faits réels, le film avait été sélectionné en compétition officielle au dernier Festival de Cannes. Deux ans après "Song to Song", Terrence Malick revient avec "Une vie cachée", un drame historique qu'il a écrit et réalisé. L'histoire qui raconte le combat d'un paysan autrichien contre le nazisme vient de révéler sa bande-annonce officielle. Le long-métrage sortira le 11 décembre prochain dans les salles françaises.

Le réalisateur américain, déjà palmé à Cannes en 2011 avec "Tree of Life", y retrace le destin de Franz Jägerstätter, un paysan vivant tranquillement en Autriche avec femme et enfant. Une vie idyllique qui bascule dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Face au nazisme qui envahit son pays, Franz n'abdique pas et refuse de se soumettre aux soldats nazis. Un acte fort qui n'est pas sans conséquence puisqu'il est reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien. Ce crime pourrait lui coûter la vie et pourtant, porté par sa foi indéfectible et l'amour des siens, Franz reste un homme libre.

Cette histoire incroyable est inspirée de faits réels. En 1938, alors que les troupes d'Adolf Hitler ont envahi l'Autriche, Franz Jägerstätter est le seul dans son village à s'opposer ouvertement à ce régime antisémite. D'année en année, il n'aura de cesse de mener un combat sans faille contre le nazisme au péril de sa vie.

Avec "Une vie cachée", Terrence Malick signe son neuvième long-métrage qui lui a valu d'être sélectionné en compétition en sélection officielle à la 72e édition du Festival de Cannes en mai 2019. Par deux fois déjà, le réalisateur américain a été nommé sur la Croisette, en 1979 pour "Days of Heaven" et en 2011 pour "The Tree of Life" qui lui a permis de remporter pour la première fois de sa carrière la très convoitée Palme d'or.