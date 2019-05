Les premières images de la suite de « Terminator 2 : Le Jugement dernier », sorti en salles en 1991, ont été dévoilées par Paramount ce jeudi en attendant que le blockbuster ne soit disponible en Belgique le 23 octobre prochain.

James Cameron, le créateur de la saga, reprend du service. Absent des volets trois à cinq (« Terminator 3 : Le Soulèvement des machines », « Terminator Renaissance », « Terminator Genisys »), le cinéaste a écrit le scénario de ce sixième opus qu’il produit.

Linda Hamilton est elle aussi de retour dans le rôle de Sarah Connor. Elle n’était plus apparue dans un film de la franchise depuis 1991. Car l’intrigue de « Terminator : Dark Fate » se veut être la suite logique de « Terminator 2 : Le Jugement dernier » en ne tenant pas compte des longs-métrages et des remakes qui se sont montés entre-temps. Arnold Schwarzenegger sera bien présent mais entouré de nouvelles venues comme Natalia Reyes et Mackenzie Davis.

« Seuls un script, une histoire, un directeur de casting comme cela pouvait me faire revenir, avait indiqué Linda Hamilton au CinemaCon de Las Vegas en avril dernier. C’est le genre d’opportunité qui arrive une ou deux fois dans une vie et que l’on ne peut pas refuser ».

« Terminator 2 : Dark Fate » sera réalisé par Tim Miller, le réalisateur de « Deadpool » sorti en 2016.