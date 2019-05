"Sonic le film" : une première bande-annonce dévoilée par Paramount Pictures

Alors que le long-métrage, première adaptation cinématographique du jeu vidéo créé par Yuji Naka en 1991, ne sera disponible que fin 2019, le studio a déjà diffusé ce mardi des images de ce film réalisé par Jeff Fowler.

Le héros de cette fiction, tournée en mélangeant images de synthèse et prises de vues réelles, est Sonic, le hérisson bleu, qui apparaît dans le jeu vidéo qui porte son nom, "Sonic the Hedgehog". Ben Schwartz prêtera sa voix à l'animal aussi rapide que la vitesse du son.

La bande-annonce présente aussi le personnage de Jim Carrey, vu dans "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ou "Dumb and Dumber", qui incarnera Robotnik, un scientifique fou, aussi connu sous le nom de Docteur Eggman.

James Marsden ("Westworld", "X-Men") prêtera ses traits à Tom Wachowski, une création du film.

"Sonic le film" sortira le 25 décembre 2019 et novembre prochain aux Etats-Unis. Ce sera le premier long-métrage de l'Américain Jeff Fowler.