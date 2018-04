"Solo : A Star Wars Story" : le second trailer est arrivé

Le spin-off de "Star Wars" centré sur le personnage de Han Solo se dévoile un peu plus dans une bande-annonce qui fait la part belle à l'action.

Disney met la gomme et accélère la promotion de "Solo : A Star Wars Story" avec un nouveau trailer à cent à l'heure. Entre deux batailles spatiales où surgit le légendaire Faucon Millenium, la bande-annonce révèle un aperçu de la rencontre entre Han Solo (Alden Ehrenreich) et son fidèle ami Lando Calrissian (Donald Glover), l'assemblage d'une équipe de choc incluant la belle Qi-Ra (Emilia Clarke), le nouveau robot L3-37 et bien sûr Chewbacca, dont on apprend enfin l'âge véritable - 190 ans ! La troupe spatiale ne connaîtra pas de repos sur Vandor, nouvelle planète de "Star Wars" où s'invitent le méchant aux cicatrices Dryden Vos (Paul Bettany) et de nombreux ennemis, bataillant contre nos héros sur un train lancé à pleine vitesse.

Situé des années avant les événements de "Star Wars : Un nouvel espoir", "Solo: A Star Wars Story" conte les aventures de jeunesse du mythique contrebandier Han Solo, bien avant sa rencontre avec Luke Skywalker et la Princesse Leia.

Réalisé par Ron Howard, "Solo : A Star Wars Story" sortira le 25 mai prochain, et deux jours plus tôt en France. Le film sera projeté en avant-première mondiale le 15 mai à l'occasion du festival de Cannes.