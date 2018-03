"Sicario 2 : Soldado" : un nouveau trailer explosif avec Benicio Del Toro et Josh Brolin

Les acteurs Benicio Del Toro et Josh Brolin reviennent dans une nouvelle bande-annonce à couper le souffle pour "Sicario 2 : Soldado", qui sortira le 27 juin 2018 en France.

Benicio Del Toro revient plus dangereux que jamais. Sony Pictures Entertainment vient de dévoiler un nouveau trailer pour son prochain film "Sicario : Day of the Soldado", avec Benicio Del Toro et Josh Brolin dont la sortie est prévue le 27 juin en France et deux jours plus tard aux Etats-Unis.

La nouvelle bande-annonce promet des scènes d'action à couper le souffle entre explosions dans le désert, fusillades et courses-poursuites. Benicio Del Toro retrouve son personnage d'Alejandro Gillick, un agent sous couverture, et Josh Brolin revient dans la peau de l'agent de la CIA Matt Graver, trois ans après le premier volet.

La lutte contre les narcotrafiquants fait toujours rage à la frontière des Etats-Unis et du Mexique. Les agents Gillick et Graver sont mobilisés pour traquer sans pitié Carlos Reyes, un parrain de la drogue qui traite également avec des terroristes. Une opération qui va se révéler plus complexe que prévu.

Stefano Sollima, qui a notamment réalisé des épisodes de la série "Gomorra", succède à Denis Villeneuve à la réalisation. Le premier opus avait rapporté 84 millions de dollars au box-office mondial lors de sa sortie en 2015.