"Second Act" : Jennifer Lopez fait son retour au cinéma dans une première bande-annonce

Ce jeudi, STX Entertainement a publié sur Youtube un premier aperçu de la comédie "Second Act" interprétée par Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens et Milo Ventimiglia. La chanteuse n'avait plus foulé les plateaux de tournage depuis 2016 où elle avait prêté sa voix à Shira dans "L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers".

Réalisé par Peter Segal ("Max la Menace", "Match Retour"), "Second Act" met en scène Jennifer Lopez, une caissière de 40 ans qui essaie de se réinventer ne trouvant pas le bonheur dans sa vie professionnelle. Elle est engagée pour un emploi très bien payé après avoir menti sur son CV. Elle doit bientôt prendre une nouvelle identité - changer sa garde-robe et son style de vie - pour correspondre au profil recherché.

"Second Act" sortira aux Etats-Unis le 21 novembre prochain. Il faudra patienter plus longtemps pour pouvoir le voir en Belgique puisqu'aucune date n'a encore été annoncée.

Pour voir la vidéo :