"Scary Stories to Tell in the Dark" : Une bande-annonce pour le prochain film produit par Guillermo del Toro

Le cinéaste a dévoilé ce jeudi un clip de "Scary Stories to Tell in the Dark" en marge d'un déjeuner à Hollywood. Il a également expliqué pourquoi il voulait que ce film soit seulement déconseillé au moins de 12 ans : "Je ne voulais pas une interdiction plus large pour refléter l'esprit du livre", a-t-il notamment dit.

Depuis l'adolescence, Guillermo del Toro a toujours été fasciné par la saga littéraire pour enfants du même nom, écrite par Alvin Schwartz entre 1981 et 1991 et vendue à sept millions d'exemplaires à travers le monde.

Pour porter cette histoire sur grand écran, le réalisateur mexicain a réuni une équipe et choisi André Øvredal ("Trollhunter") pour diriger le long-métrage. Si les livres d'Alvin Schwartz comptent une dizaine de contes, Guillermo del Toro aux côtés de Daniel et Kevin Hageman ("Lego Movie") ont choisi d'en adapter seulement cinq ou six.

L'action se déroule en 1968. Un groupe d'adolescents est déterminé à résoudre le mystère d'étranges meurtres qui ont lieu dans leur ville. Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Dean Norris, Austin Abrams, Gil Bellows, Lorraine Toussaint et Natalie Ganzhorn feront partie du casting.

Distribué par CBS Films, "Scary Stories to Tell in the Dark" sortira le 9 août prochain aux Etats-Unis.