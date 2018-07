"Sauver ou périr" : Pierre Niney en soldat du feu dans une bande-annonce pleine d'émotion

Attendu le 28 novembre en salles, "Sauver ou périr", le prochain film de Frédéric Tellier, met à l'honneur le noble métier de sapeur-pompier à travers Pierre Niney dans la peau d'un pompier brûlé au visage.

Moins d'un an après la sortie de "La Promesse de l'aube" d'Eric Barbier, Pierre Niney revient au cinéma avec un drame signé Frédéric Tellier. Dans "Sauver ou Périr", l'acteur français joue un pompier de Paris brûlé aux côtés d'Anaïs Demoustier, sa compagne à l'écran. Distribué par Mars Films, le long-métrage sortira sur les écrans le 28 novembre prochain. La première bande-annonce, qui vient d'être dévoilée, donne des frissons à travers des premières images remplies d'émotion. A la veille de la Fête nationale, ce film arrive comme un hommage aux sapeurs-pompiers de Paris et de Navarre.

Au fil des scènes, on découvre Franck, un jeune sapeur-pompier de Paris, fier d'exercer ce métier dangereux. La voix off et faible de l'acteur accompagne des scènes entrecoupées de moments heureux et de scènes d'incendie. Très vite, on comprend que Franck a subi un acccident terrible lors d'un incendie et qu'il se réveille dans un centre de grands brûlés. Son visage a fondu dans les flammes alors qu'il tentait de sauver ses hommes. Un sacrifice ultime qui l'obligera à réapprendre à vivre avec sa femme et ses jumelles. Un long combat à l'image de la devise des sapeurs-pompiers : "sauver ou périr".

Frédéric Tellier réalise avec "Sauver ou Périr" son deuxième long-métrage après "L'Affaire SK1" en 2014. Pour ce projet, le réalisateur français signe le scénario avec David Oelhoffen, déjà présent pour son premier film. Il s'entoure également des meilleurs acteurs français du moment en la présence de Pierre Niney, Anaïs Demoustier et Sami Bouajila. Pour ce film dramatique, l'acteur Pierre Niney a suivi un entraînement intensif auprès des sapeurs-pompiers de Paris et a dû se mesurer aux épreuves incontournables telles que la planche et la corde. Une performance physique qu'il n'a pas hésité à partager sur son compte Instagram.

Son dernier film, "La Promesse de l'aube" d'Eric Barbier, dans lequel il incarnait Romain Gary aux côtés de Charlotte Gainsbourg dans le rôle de sa mère, a dépassé le million d'entrées en France.