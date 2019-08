Sam Mendes donne un premier aperçu de son film de guerre "1917"

C'est une course contre la montre que promet Sam Mendes pour son retour derrière la caméra après "Skyfall" et "Spectre". Son film de guerre, dont il signe le scénario, met en scène deux jeunes soldats britanniques, incarnés par George MacKay ("Captain Fantastic") et Dean-Charles Chapman ("Game of Thrones"), lors de la Première Guerre mondiale, charger de délivrer un message de la plus haute importance qui pourrait sauver des centaines de vies.

Les premières images promettent une véritable immersion dans les tranchées de 14-18, renforcée par l'usage du plan-séquence, coupé ici pour les besoins du trailer.

Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong mais aussi Andrew Scott, Richard Madden et Daniel Mays sont attendus au casting.

"1917" est attendu le jour de Noël 2019 dans les salles obscures nord-américaines.

La bande-annonce :