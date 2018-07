"Robin des Bois" : Taron Egerton et Jamie Foxx se dévoilent dans une bande-annonce

Lionsgate a publié ce mardi sur Youtube la bande-annonce officielle des nouvelles aventures du célèbre brigand de la forêt de Sherwood, avec, au casting, Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn et Eve Hewson.

C'est Otto Bathurst qui a été choisi pour réaliser ce nouveau "Robin des Bois" après, notamment, la version de 2010 de Ridley Scott qui réunissait Russell Crowe et Cate Blanchett. Robin de Loxley, interprété par Taron Egerton, revient des Croisades et retrouve sa ville rongée par la corruption et le mal incarnés par le Shérif de Nottingham (Ben Mendelsohn). Sous l'impulsion de Petit Jean (Jamie Foxx), un chef maure, qui l'entraîne, les deux hommes forment une bande de hors la loi qui mènent la révolte contre la couronne britannique. Leur but ? Redistribuer le trésor royal aux plus pauvres.

"Robin des Bois" sortira en Belgique le 28 novembre 2018.

