"Robin des Bois" : la bande-annonce percutante avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Dornan

La bande-annonce de "Robin des Bois" vient d'être révélée avec Taron Egerton dans la peau de l'archer justicier. Jamie Foxx et Jamie Dornan partagent également l'affiche du film qui sortira le 28 novembre en France.

Après avoir incarné l'espion britannique dans "Kingsman", Taron Egerton est de retour dans la peau du plus célèbre des archers anglais. Metropolitan Films vient de dévoiler la bande-annonce explosive de "Robin des Bois" de Otto Bathurst, alors que le film doit sortir le 28 novembre en France.

Dans ce remake du justicier qui vole aux riches pour donner aux pauvres, on retrouvera l'acteur de "Django Unchained" Jamie Foxx dans le rôle de Petit Jean et Jamie Dornan ("Cinquante nuances de Grey") dans celui de Will Scarlet, le demi-frère de Robin des Bois. Ben Mendelsohn ("Rogue One") incarnera le shérif de Nottingham, quand à Eve Hewson, l'actrice irlandaise jouera la belle Marianne.

Otto Bathurst signe son premier long-métrage après avoir réalisé certains épisodes de séries à succès dont "Peaky Blinders" et "Black Mirror".

Ce n'est pas la première fois que la légende de Robin des Bois est exploitée sur grand écran. Kevin Costner avait interprété ce rôle aux côtés de Morgan Freeman dans "Robin des Bois, prince des voleurs" en 1991. Ridley Scott avait également adapté l'histoire de l'archer au grand coeur dans "Robin des Bois" avec Russell Crowe dans le rôle principal et Cate Blanchett dans la peau de Marianne en 2010. Sans oublier le film culte "La Rose et La Flèche" avec Sean Connery et Audrey Hepburn en 1976.

Pour regarder la bande-annonce de "Robin des Bois" de avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Dornan :