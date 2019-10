Robert Downey Jr., héros de la première bande-annonce du "Voyage du Dr Dolittle"

Le Voyage du Dr Dolittle - Bande-Annonce Officielle VOST [Au cinéma le 5 février] - 14/10/2019 Au cinéma le 5 février 2020 Retrouvez toutes les bandes annonces des films Universal Pictures France sur YouTube. https://www.youtube.com/universalpicturesfr https://www.universalpictures.fr Suivez-nous sur: facebook.com/UniversalFR twitter.com/#!/UniversalFR instagram.com/UniversalFR Genre : Aventure Distribution : Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, John Cena, Harry Collett, Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Craig Robinson, Octavia Spencer et Emma Thompson Réalisateur : Stephen Gaghan Producteurs : Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Susan Downey Producteurs exécutifs : Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw, Zachary Roth Robert Downey Jr. donne vie à un des personnages emblématiques de la littérature dans une adaptation du conte de l’homme qui pouvait parler aux animaux : Dolittle. Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle (Downey), célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine (Wild Rose, Jessie Buckley) tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti (Dunkirk’s Harry Collett) et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux (l’oscarisé Rami Malek), un canard enthousiaste mais têtu (l’oscarisée Octavia Spencer), un duo chamailleur entre une autruche cynique (The Big Sick’s Kumail Nanjiani) et un joyeux ours polaire (Bumblebee, John Cena), et enfin un perroquet entêté (l’oscarisée Emma Thompson), le plus fiable conseiller et confident de Dolittle. Le film met aussi en scène Antonio Banderas, Michael Sheen (The Queen) et l’oscarisé Jim Broadbent avec des apparitions des voix de l’oscarisée Marion Cotillard, Tom Holland, Selena Gomez et Ralph Fiennes. Réalisé par Stephen Gaghan, primé d’un Academy Award® (Syriana, Traffic), DOLITTLE est produit par Joe Roth et Jeff Kirschenbaum pour Roth/Kirschenbaum Films (Alice au pays des merveilles, Maléfique) et Susan Downey (franchise Sherlock Holmes, Le Juge) pour Team Downey. Les producteurs exécutifs du film sont Sarah Bradshaw (La Momie, Maléfique) et Zachary Roth (Maléfique : Le Pouvoir du Mal).