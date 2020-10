"Raya et le dernier dragon" : la prochaine héroïne Disney arrive en 2021

La première bande-annonce du futur long-métrage de Disney est sortie il y a quelques jours. On peut y découvrir Raya, héroïne qui tient plus de la guerrière que de la princesse. Prévu pour le mois de novembre de cette année, le film sortira en mars 2021 sur grand écran.

Action, humour et arts martiaux. Voilà ce que nous promettent les images du 59ème "classique d’animation" des studios Disney. Raya et le dernier dragon nous plonge dans le monde imaginaire de Kumandra, fortement inspiré des cultures du sud-est asiatique (Thailand, Vietnam, Indonésie, Philippines, etc.). Raya, pour apporter la paix à son royaume, part à la recherche du dernier dragon au monde.

Ces premières images font penser à un savant mélange entre Indiana Jones, Mulan, et Avatar le dernier maître de l’air. En version originale, ce sont Kelly Marie Tran et Awkwafina qui prêtent leur voix à Raya et au dragon. On ne connaît pas encore le reste du casting, ni qui assurera la version française.

Disney continue son exploration du monde, après avoir été souvent accusé de se centrer sur des princesses occidentales. Et cette dernière venue semble bien loin des princesses classiques, justement. Tout comme sa prédécesseure Moana, issue de la culture maorie, Rayna ne devrait pas connaître d’histoire romantique avec un beau prince, ni vivre "heureuse et avoir beaucoup d’enfants". Un changement de cap assumé par Disney, qui tente depuis plusieurs années de changer l’image "potiche" qu’ont eue beaucoup de ses héroïnes passées.

Rendez-vous, si tout va bien, le 31 mars 2021 pour découvrir Raya et le dernier dragon au cinéma.