"Ralph 2.0" : une première bande-annonce officielle dévoilée

Après le succès des "Mondes de Ralph" en 2012 avec plus d'un million et demi d'entrées en France, Ralph La Casse est de retour dans un deuxième opus. Disney a dévoilé ce lundi un premier aperçu du film d'animation en attendant sa sortie dans l'hexagone le 23 janvier 2019.

Dans cette suite réalisée par Rich Moore et Phil Johnston, les spectateurs retrouveront Ralph (John C. Reilly) et son amie Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) dans l'univers mystérieux d'internet. Le duo cherchera une pièce de rechange pour le jeu vidéo de Vanellope, Sugar Rush. "C'est le plus beau miracle que je n'ai jamais vu", s'exclame-t-elle dans la bande-annonce alors qu'ils s'aventurent dans ce nouveau monde qui héberge Amazon, Twitter, Snapchat, Facebook, YouTube et Google.

Dans leur périple, Ralph et Vanellope rencontreront aussi des princesses Disney comme Belle, Aurore, Mulan, Cendrillon, Ariel, Pocahontas, Jasmine, Blanche-Neige... Un clin d'œil que les fans devraient apprécier.

Pour voir la vidéo :