Qui n'a pas peur de Benedict Cumberbatch dans le western de Jane Campion ?

Quelques jours avant sa présentation à la Mostra de Venise, Jane Campion nous dévoile la bande-annonce de son dernier film, "The Power of the Dog". Un western dramatique au casting épique, avec entre autres Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons et Kirsten Dunst.

Dans les années 20, les frères Phil (Benedict Cumberbatch) et George Burbank (Jesse Plemons) originaires de l’État du Montana sont à la tête du plus gros ranch de la vallée. Ils ont des caractères que tout oppose. Phil, l’aîné de la famille est raffiné, brillant et cruel, George, son cadet, lui est flegmatique, méticuleux et bienveillant. Lorsque George épouse en secret Rose, Phil, ivre de colère, n’a plus qu’une idée en tête, anéantir sa belle-sœur.