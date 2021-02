Premières images de "Old", prochain thriller de M. Night Shyamalan

Même en temps de crise pour l’industrie du cinéma, le Super Bowl est toujours l’occasion de dévoiler, à des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, les premières images des films les plus attendus de l’année à venir. Parmi ceux-ci, le thriller fantastique Old, signé M. Night Shyamalan.

Adapté du roman graphique Château de sable de Pierre-Oscar Lévy et Frederik Peeters, le film se déroule sur une plage cauchemardesque d’où il est impossible de s’échapper, et où l’on vieillit à vue d’œil.

Gaël Garcia Bernal y prend donc quelques rides, face à un casting composé notamment de Thomassin Mackenzie (Jojo Rabbit), Eliza Scanlen (Milla) et Alex Wolff (Jumanji).

Tourné en République dominicaine en 2020, le film devrait atterrir sur les écrans américains en juillet 2021, si tout va bien. En attendant, les images du premier trailer sont à visionner ci-dessus.