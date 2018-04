Premier trailer pour "Pose", la série musicale transgenre de Ryan Murphy

Après "Glee" et "American Horror Story", le scénariste et producteur Ryan Murphy célèbre à nouveau son amour des "freaks" et des laissés pour compte dans une première featurette de la série "Pose", attendue cet été sur la chaîne FX.

Portée par un casting jamais vu de 50 acteurs LGBTQ, "Pose" s'intéresse à la "ball culture" et au "voguing", danse très en vogue dans le New-York des années 80.

La série musicale créée par Brad Falchuk et Ryan Murphy débarquera le 3 juin sur FX.

Ryan Murphy est récemment revenu à la télévision avec la série d'anthologie "American Horror Story : The Assassination of Gianni Versace". Après avoir longuement travaillé pour la Fox, il développe deux nouvelles séries pour Netflix, "Ratched" et "The Politician".