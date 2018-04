Premier teaser de la série HBO "Sharp Objects" avec Amy Adams

"Maman dit qu'elle a vu un fantôme une fois. Je n'ai pas peur des fantômes. Tu as peur ?"

Amy Adams ne dit mot dans la première bande-annonce de "Sharp Objects" mais son regard hanté dit tout de la tonalité du nouveau thriller sériel de la chaîne HBO. En deux mots : sombre et oppressante.

"Sharp Objects" suit la reporter spécialisée Camille Preaker (Amy Adams), tout juste sortie de l'hôpital psychiatrique, alors qu'elle enquête sur la mort de deux petites filles. Au cours de son périple, de sombres événements de son passé reviennent la hanter.

La mini-série en huit épisodes est l'adaptation du roman "Sur ma peau" (2006) de Gillian Flynn, scénariste du film "Gone Girl" et auteure du livre dont il est tiré. Produite par Blumhouse Productions ("Get Out"), elle est écrite par Marti Noxon ("UnREAL) et réalisée par Jean-Marc Vallée ("Big Little Lies").

Le grand retour d'Amy Adams ("Nocturnal Animals") à la télévision est prévu pour juillet 2018 sur HBO.

Pour voir le teaser de "Sharp Objects" :