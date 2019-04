"Playmobil, le film" : En avant pour les premières images avec les voix de Kad Merad et Jenifer

Playmobil Le Film - Teaser officiel HD - 16/04/2019 Un film de Lino DiSalvo, avec les voix de Kad Merad, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur et Jenifer Sortie le 7 août 2019 / https://www.pathefilms.com/film/playmobillefilm Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.