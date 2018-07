"Photo De Famille" : Vanessa Paradis, Camille Cottin et Chantal Lauby réunies dans une bande-annonce pleine d'émotion

C'est un casting exceptionnel qu'a réuni Cécilia Rouaud. Chantal Lauby, Jean-Pierre Bacri, Vanessa Paradis, Pierre Deladonchamps et Camille Cottin se donnent la réplique dans cette comédie dramatique pleine d'humour. Alors que la sortie au cinéma est prévue pour le 5 septembre, SND a dévoilé la première bande-annonce de "Photo De Famille".

L'intrigue suit le quotidien d'une famille disloquée. Bien qu'étant frères et soeurs, Gabrielle (Vanessa Paradis), Elsa (Camille Cottin) et Mao (Pierre Deladonchamps) ne se fréquentent plus. Entre Gabrielle qui vit en faisant la statue pour les touristes, Elsa qui à force de ne pas tomber enceinte est devenue aigrie, et Mao qui sombre doucement dans la dépression malgré ses talents de game designer, la famille va mal. Quant aux parents, à présent divorcés, ils ne font rien pour réunir la famille. Pourtant, cette petite bande devra faire face ensemble lors de la mort du grand-père et décider ensemble de l'avenir de leur grand-mère.

Après "Un couteau dans le coeur", présenté à Cannes, Vanessa Paradis revient avec une comédie dramatique aux côtés de la sensation française Camille Cottin ("Dix pour cent", "Connasse, princesse des coeurs"). Cette dernière sera de retour sur le petit écran dans la troisième saison de la série "Dix pour cent" sur France 2. Chantal Lauby sera quant à elle à l'affiche de la suite de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? 2", prévu pour janvier 2019.

Bande-annonce :