Peter Parker fait face à Mysterio dans la première bande-annonce de "Spider-Man : Far From Home"

Sony vient de diffuser la toute première bande-annonce de l'un des films les plus attendus de l'année : "Spider-Man : Far From Home". Tom Holland est de retour dans la peau du super-héros pour combattre Jake Gyllenhaal sous les traits de l'énigmatique Mysterio, maître de l'illusion. Le film sortira sur les écrans de cinéma le 10 juillet en Belgique, quelques mois après la sortie de "Avengers : Endgame".

L'homme-araignée tisse de nouveau sa toile. Sony Pictures Entertainment vient de dévoiler les premières images de "Spider-Man : Far From Home", l'un des blockbusters les plus attendus de l'année 2019. Tom Holland remettra de nouveau le costume du super-héros rouge et bleu et donnera la réplique à Jake Gyllenhaal qui incarnera le nouveau méchant dans cette suite de "Spider-Man : Homecoming". Samuel L. Jackson fera également partie du casting dans la peau de Nick Fury.

En pleines vacances en Europe avec ses amis, Peter Parker pensait pouvoir se détacher de ses responsabilités en tant que Spider-Man mais "un grand pouvoir implique de grandes responsabilités". Malheureusement pour lui, Spider-Man ne connaît pas de répit. Alors qu'il profite de moments privilégiés à Venise avec ses amis et surtout M.J., le jeune homme reçoit la visite incongrue d'un invité surprise, Nick Fury venu lui demander son aide pour combattre d'étranges créatures qui sévissent en Europe. Spider-Man entre alors dans l'arène et fait la désagréable rencontre de Mysterio, le méchant maître de l'illusion. Des images impressionnantes qui montrent notamment la destruction du Tower Bridge en plein centre londonien.

Le long-métrage, dont l'histoire se déroulera après les événements survenus dans "Avengers : Endgame", sortira dans les salles obscures le 10 juillet prochain en Belgique.

L'actrice et chanteuse Zendaya sera de retour dans la peau de MJ, ainsi que Michael Keaton dans celle de Adrian Toomes, Marisa Tomei en tant que la tante de Peter Parker, May, et Jon Favreau sous les traits de Harold Happy Hogan.