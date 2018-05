"Papillon" : la bande-annonce du remake avec Charlie Hunnam et Rami Malek

Rami Malek donnera la réplique à Charlie Hunnam dans le thriller "Papillon" de Michael Noer. Le long-métrage suit l'histoire vraie d'Henri Charrière, dit "Papillon" (Charlie Hunnam), un cambrioleur français des années 30, jugé pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est alors condamné aux travaux forcés à perpétuité sur l'île du Diable, en Guyane française. Perdu au milieu des eaux infestées de requins et sur une île où les gardes abusent de leur pouvoir, Henri devra s'allier à Louis Dega, un richissime faussaire qui accepte de financer leur évasion contre sa protection.

"Papillon" est tiré du livre du même nom d'Henri Charrière. Ancien prisonnier, le Français a raconté sa véritable histoire dans son autobiographie publiée en 1969 et vendue à plus de 13 millions de copies dans le monde. Une première adaptation a vu le jour en 1973 avec Steve McQueen et Dustin Hoffman dans les rôles principaux. Le film "Papillon" avait alors récolté à l'époque plus de 53 millions de dollars au box-office mondial.

Le long-métrage dramatique de Michael Noer sortira dans les salles américaines le 24 août prochain. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la Belgique.

Le 31 octobre prochain, on retrouvera Rami Malek dans la peau du chanteur de Queen, dans le biopic de Freddy Mercury, "Bohemian Rhapsody" . Quant à Charlie Hunnam, connu pour son rôle dans la série "Son of Anarchy", il sera à l'affiche de "A Million Little Pieces" de Sam Taylor-Johnson, d'après l'oeuvre de James Frey.

"Papillon" de Michael Noer avec Charlie Hunnam et Rami Malek :