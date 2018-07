"Outlander" saison 4 : un premier teaser dévoilé

La saison quatre de "Outlander" ne fera ses débuts qu'en novembre prochain sur la chaîne Starz mais, pour patienter, les premières images de ce prochain chapitre ont été diffusées ce lundi, lors d'une projection du film "L'Espion qui m'a larguée" à New York, ainsi que sur la page Facebook de la série.

Claire (Caitriona Balfe) and Jamie (Sam Heughan) Fraser sont de retour et, cette fois, ils devront braver le Nouveau Monde dans cette nouvelle saison produite par Sony Pictures Television. Une première bande-annonce nous montre le couple s'installant en Caroline du Nord pour recommencer une nouvelle vie en Amérique dans les années 1760. Ils sont logés chez la tante de Jamie, Jocasta, jouée par Maria Doyle Kennedy, qui les accueillent chaleureusement. Mais dans "Outlander", le danger n'est jamais loin, et ils feront la rencontre de voleurs et d'hors-la-loi.

La saison quatre de "Outlander" comptera treize épisodes basés sur le quatrième tome de la saga du même nom écrite par Diana Gabaldon.

A noter que la série a d'ores et déjà été renouvelée par Starz pour deux saisons supplémentaires de douze épisodes chacune.

Pour voir la vidéo :