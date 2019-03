"Once Upon A Time In Hollywood" dévoile sa bande-annonce explosive avec Leonard DiCaprio et Brad Pitt

Après avoir dévoilé ce lundi l'affiche officielle du film, puis le lendemain un poster avec Margot Robbie dans la peau de Sharon Tate, Sony Pictures Entertainment a offert le Graal aux fans de Quentin Tarantino ce mercredi 20 mars avec la bande-annonce officielle de son prochain film "Once Upon a Time in Hollywood". En pleine période hippie, deux hommes essayent de se faire une place à Hollywood et rencontrent Sharon Tate avant son terrible meurtre.

Direction les années 1969 à Hollywood. Entre strass et paillettes, le dernier Tarantino dévoile sa bande-annonce très attendue avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans les rôles principaux. Avec "Once Upon a Time in Hollywood", Quentin Tarantino signe son neuvième film sur grand écran, quatre ans après la sortie du long-métrage "Les huit salopards".

Plongé dans un autre monde, le spectateur découvre un Hollywood qui n'existe désormais plus. L'histoire suit l'acteur Cliff Booth, interprété par Leonardo DiCaprio, et son double pour les cascades, Rick Dalton, joué par Brad Pitt. En pleine époque des hippies, les deux hommes peinent à trouver du travail dans la capitale mondiale du cinéma. Ils croiseront le chemin de l'actrice Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie, qui n'est autre que la femme du réalisateur Roman Polanski. Entre humour et violence, "Once Upon a Time in Hollywood" s'inscrit véritablement dans la plus pure tradition de Tarantino.

Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning et Luke Perry composent le reste du casting. Le film sortira dans les salles obscures le 14 août prochain et pourrait être présenté dès mai prochain au 72e Festival de Cannes.