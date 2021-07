"Old", le nouveau thriller de M. Night Shyamalan, démarre en tête du box-office nord-américain

Le nouveau thriller fantastique de M. Night Shyamalan, "Old", s’est hissé immédiatement en tête du box-office nord-américain avec 16,5 millions de dollars d’entrées pour son premier week-end dans les salles, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par un cabinet spécialisé.

Le film du réalisateur américain de "Sixième Sens" et "Incassable" raconte l’histoire d’une famille qui se retrouve coincée sur une plage où les vacanciers subissent un vieillissement ultra-accéléré.

"Old", avec Gael Garcia Bernal et Vicky Krieps, a battu ce week-end une autre nouvelle sortie aux Etats-Unis et au Canada, "Snake Eyes", nouveau volet de la saga "G.I. Joe", qui a encaissé 13,35 millions de dollars de vendredi à dimanche, selon le cabinet Exhibitor Relations.