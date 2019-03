Noah Centineo joue les jolis coeurs dans la bande-annonce de "The Perfect Date"

L'acteur américain révélé dans "A tous les garçons que j'ai aimés" revient sur Netflix avec une nouvelle comédie romantique dans laquelle il tient le rôle principal. Dans "The Perfect Date", Noah Centineo joue un étudiant fauché qui propose des rendez-vous galants parfaits et adaptés pour sa clientèle. Le géant américain vient d'en dévoiler la première bande-annonce en attendant sa sortie le 12 avril prochain.

"The Perfect Date" suit Brooks Rattigan, joué par Noah Centineo, un jeune étudiant qui doit trouver de l'argent pour rentrer dans l'une des plus prestigieuses universités au monde, Yale. Fauché, le jeune homme est pourtant plein de ressources. Alors qu'il travaille dans un fast-food, il entend l'un des clients se plaindre de devoir accompagner sa cousine en échange d'une contre-partie financière de la part de son oncle. Brooks saute sur l'occasion et propose de le remplacer en échange de l'argent promis et d'emprunter le bolide du client. Il fait alors la connaissance de Celia, incarnée par Laura Marano, qui lui suggère de développer son idée en un véritable commerce à la fin de leur soirée. Avec l'aide de son ami Murph, Brooks met au point une application qui permet de louer ses services pour jouer le petit ami parfait pour n'importe quelle occasion. Une occasion en or pour gagner l'argent pour ses études. Pourtant, à force de changer de personnalité pour coller aux attentes de sa clientèle, Brooks se perd un peu et délaisse ses véritables amis.

Outre Noah Centineo dans le rôle principal, Camila Mendes ("Riverdale"), Laura Marano ("Lady Bird") et Matt Walsh font partie de cette comédie légère réalisée par Chris Nelson.

Après le succès de l'adaptation du roman "A tous les garçons que j'ai aimés", où il tenait l'un des rôles principaux, la carrière de Noah Centineo a décollé. Il sera à l'affiche du prochain reboot de "Charlie's Angels" d'Elizabeth Banks avec Kristen Stewart, avant de reprendre son rôle dans la suite de "A tous les garçons que j'ai aimés" prévu pour 2020.