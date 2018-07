"Nightflyers" : direction l'espace pour la première bande-annonce de l'adaptation de George R. R. Martin

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de "Nightflyers", nouvelle série inspirée du roman de George R. R. Martin, le père de "Game of Thrones".

Avec un univers résolument futuriste, 'Nightflyers" suit huit scientifiques marginaux et un puissant télépathe embarqués dans une expédition au fin fond de la galaxie. À bord du Nightflyer, l'équipe soudée, malgré un capitaine solitaire, aura pour mission d'établir un contact avec les extraterrestres pour sauver la Terre. Pourtant leur mission sera compromise lorsque de terrifiants et violents événements se dérouleront, remettant ainsi en cause la responsabilité de chaque passager. Leur voyage s'avérera plus compliqué que prévu et leur survie ne sera plus garantie.

Jeff Buhler sera aux commandes de cette première saison composée de dix épisodes, co-produite par Netflix et Universal Cable Productions. George R. R. Martin sera quant à lui producteur exécutif aux côtés de Doug Liman ("Edge Of Tomorrow", "Mr & Mrs Smith", "La Mémoire dans la peau").

Côté casting, Gretchen Mol ("Boardwalk Empire") jouera le rôle du Dr. Agatha Matheson, Eoin Macken ("The Night Shift") incarnera Karl D'Branin, David Ajal ("Fast & Furious 6") tiendra le rôle de Roy Eris, Sam Strike ("EastEnders") sera Thale, Maya Eshet ("Teen Wolf") entrera dans la peau de Lommie, Angus Sampson ("Fargo") sera Rowan, Jodie Turner-Smith ("The Last Ship") jouera Melantha Jhirl et Brian F. O'Byrne ("Million Dollar Baby") interprétera Auggie.

Pour le moment aucune date de diffusion précise n'a été communiquée. "Nightflyers" devrait arriver en 2019 sur la chaîne spécialiste Syfy aux Etats-Unis et sera relayée à travers le monde via Netflix.

C'est en 1982 que George R. R. Martin a publié "Le Volcryn" ("Nightflyers"), soit plus de dix ans avant d'écrire "Le Trône de fer" en 1998. L'écrivain à succès a un agenda très chargé. Alors que l'ultime saison de "Game of Thrones" est attendu en 2019 sur HBO, deux spin-off sont d'ores et déjà en développement tandis. L'un d'entre eux, baptisé "The Long Night", doit d'ailleurs commencer son tournage en octobre prochain.

Bande-annonce :