Netflix sort le nouveau trailer de "The Innocents"

Netflix vient de dévoiler la nouvelle bande-annonce de sa prochaine série de science-fiction "The Innocents", qui sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 24 août prochain.

Créée et écrite par Hania Elkington et Simon Duric, la série suit Harry et June, deux adolescents qui vont fuir leur famille pour être ensemble. Cette fugue va être bouleversée lorsque les deux jeunes amoureux découvrent la capacité surnaturelle de June à se métamorphoser. Dans leur fuite, ils essaieront de maîtriser ce pouvoir et apprendront que d'autres personnes sont comme June, capables de prendre l'identité d'autres gens. Après la rencontre d'un mystérieux professeur qui leur promet de guérir June et de la réunir avec sa mère, disparue depuis trois ans, leur amour sera mis à rude épreuve et le couple devra faire des choix décisifs.

Au casting, Sorcha Groundsell incarnera June tandis que Percelle Ascott jouera le rôle de Harry. Guy Pearce sera quant lui Halvorson. La nouvelle série dramatique et fantastique comptera huit épisodes.

"The Innocents" rejoint les séries pour adolescents dans la même veine que "13 Reasons Why" ou encore la prochaine série espagnole "Elite" avec les stars de "La Casa de Papel", ainsi que "The Rain", le drame surnaturel où des adolescents luttent pour leur survie, dont la deuxième saison a d'ores et déjà été commandée.

"The Innocents"

Le 24 août sur Netflix

Bande-annonce :