"My Lady" : la bande-annonce émouvante avec Emma Thompson

Emma Thompson revient plus émouvante que jamais dans "My Lady", le drame de Richard Eyre dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Le film sortira en salles le 1er août prochain.

L'actrice oscarisée campe le rôle de Fiona May, appelée "My Lady", une juge aux affaire familiales qui devra décider du sort d'un jeune garçon de 17 ans atteint de leucémie. Ce dernier ainsi que ses parents, des témoins de Jehovah, refusent une transfusion sanguine par croyance religieuse. La juge May décide contre toute attente d'aller voir le jeune homme concerné directement sur son lit d'hôpital avant de statuer sur son cas. En pleine crise conjugale, cette rencontre va bouleverser la vie des deux protagonistes.

Aux côtés de l'actrice de "Harry Potter" et "Retour à Howards End", on retrouvera Stanley Tucci dans le rôle de Jack, le mari de Fiona. Ben Chaplin, Jason Watkins et Rosie Cavaliero complètent le casting.

Baptisé "The Children Act" outre-Manche, le film dramatique est adapté du roman éponyme de l'écrivain britannique Ian McEwan publié en 2014.

Présenté au dernier festival de Toronto, le film sortira le 1er août dans les salles françaises et le 24 au Royaume-Uni. Le public américain devra patienter jusqu'à septembre pour le découvrir.

Bande-annonce :