"Morbius" : une nouvelle bande-annonce pour le vampire de Marvel avec Jared Leto

C’est pour le Japon que Sony a dévoilé de nouvelles images du film centré sur le "super-méchant" de l’univers Marvel.

On y apprend un peu plus sur l’intrigue qui verra Jared Leto incarner Michael Morbius, un scientifique malade qui tente de s’injecter du sang de chauve-souris pour se soigner. Mais au lieu de cela, c’est en un vampire sanguinaire et torturé qu’il se transforme.

Morbius est donc issu des comics de Marvel, où il est l’un des ennemis de Spider-Man. Tout comme Venom, autre méchant emblématique de cet univers, il a donc droit à son propre spin-off, conçu comme étant plus sombre qu’un film de super-héros classique.

Jared Leto devrait affronter Michael Keaton, qui avait déjà incarné l’un des ennemis de Spider-Man dans le premier film de la franchise liée aux Avengers de Marvel et Disney. Mais on ne sait pas encore s’il reprendra ce même rôle ou s’il incarnera un nouveau personnage.

Morbius devait sortir cette année, mais a été repoussé au 17 mars 2021 à cause de la pandémie.