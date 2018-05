"Mission : Impossible - Fallout" : Tom Cruise revient dans une bande-annonce explosive

Paramount Pictures France vient de dévoiler la bande-annonce officielle de "Mission : Impossible - Fallout" qui sortira en Belgique le 1 août prochain. Tom Cruise revient dans le sixième volet de la franchise des films d'espionnage, "Mission : Impossible", dont le tournage s'est largement déroulé dans les rues de Paris.

L'acteur de 55 ans retrouve le personnage d'Ethan Hunt dans une course contre la montre après l'échec d'une mission, toujours aidé par son équipe. Pour cette suite, Tom Cruise partagera l'affiche avec Henry Cavill ("Superman"), Michelle Monaghan et Alec Baldwin. Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Wes Bentley et Frederick Schmidt font également partie du casting.

Inspirée de la série télévisée du même nom, la franchise "Mission : Impossible" est l'une des plus lucratives du cinéma américain. Le premier opus sorti en 1996 a cumulé plus de 456M$ de recettes au box-office mondial. A ce jour, "Mission : Impossible - Protocole fantôme" sorti en 2011 reste le plus gros succès de la saga avec 692M$ engrangés dans le monde. Quant au dernier film sorti dans les salles obscures en 2015, "Mission : Impossible - Rogue Nation" se place à la deuxième place avec plus de 682M$ récoltés au box-office mondial. Au total, la franchise cumule 2,7md$ depuis son apparition en 1996.

Pour regarder la bande-annonce de "Mission : Impossible - Fallout" de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Henry Cavill :