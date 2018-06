"Millénium : Ce qui ne me tue pas" : Claire Foy méconnaissable dans la bande-annonce

Après Noomi Rapace et Rooney Mara, c'est au tour de celle qui incarnait Elisabeth II dans "The Crown" de reprendre le rôle mythique de Lisbeth Salander.

L'héroïne de la saga "Millénium" revient dans l'adaptation du quatrième tome "Millénium : Ce qui ne me tue pas", dont la bande-annonce vient d'être révélée par Sony Pictures France.

C'est l'actrice britannique Claire Foy qui reprend le rôle mythique de Lisbeth Salander. Celle qui a été récompensée pour son rôle de la Reine Elisabeth II dans la série "The Crown" sur Netflix incarnera à son tour la hackeuse dans un film réalisé par l'Uruguayen Fede Alvarez ("Don't Breathe"). Oubliez la couronne et les longues robes, Claire Foy est méconnaissable avec ses cheveux noirs et courts, ses piercings et ses tatouages.

Dans ce nouvel opus, l'histoire s'intéressera aux origines du personnage principal. Claire Foy reprend donc le rôle anciennement interprété par Noomi Rapace et Rooney Mara. Le long-métrage sortira dans les salles belges le 31 octobre prochain.

Bande-annonce :