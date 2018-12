"Men in Black" présente sa nouvelle équipe en images

"Men in Black : International", quatrième volet de la lucrative franchise lancée dans les années 90, dévoile sa première bande-annonce avant sa sortie programmée pour juin prochain. Chris Hemsworth et Tessa Thompson succèdent à Tommy Lee Jones et Will Smith, les hommes en noir des trois précédents opus.

Plus d'un an après "Thor : Ragnarok", Chris Hemsworth et Tessa Thompson sont à nouveau réunis au grand écran. Dans la peau des agents H et M, ils auront la lourde tâche de succéder à Kay (Tommy Lee Jones) et Jay (Will Smith) pour sauver la planète des extraterrestres.

Déjà présente dans le troisième volet, Emma Thompson sera de retour dans le costume de l'agent O. Liam Neeson et Rebecca Fergusson participeront également à cette aventure mise en scène par F. Gary Gray, réalisateur de "NWA : Straight Outta Compton" et "Fast & Furious 8".

Derrière la caméra pour les trois précédents films, Barry Sonnenfeld produira ce quatrième épisode, aux côtés de Steven Spielberg, déjà producteur de la saga. Lancée en 1997, la franchise totalise 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office mondial et 12,6 millions d'entrées.