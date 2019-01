Matthew McConaughey et Zac Efron déjantés dans une nouvelle bande-annonce de "The Beach Bum"

Harmony Korine ("Spring Breakers"), a réuni Matthew McConaughey et Zac Efron dans sa prochaine comédie complètement barrée. Présenté en mars au South by Southwest Film Festival, le film ne possède pas encore de date de sortie pour la Belgique.

C'est un casting cinq étoiles que s'est offert Harmony Korine pour son prochain film. Matthew McConaughey, Zac Efron, Jonah Hill, Jimmy Buffett, Snoop Dogg ou encore Martin Lawrence font partie de la distribution de cette folle comédie.

Le réalisateur américain revient sept ans après le thriller "Spring Breakers", sortie en 2012, avec "The Beach Bum". Une comédie déjantée autour de Moondog, un poète en difficulté qui vit pourtant sa vie à 100 à l'heure entre les femmes et l'alcool. L'intrigue suivra cet artiste rebelle mais sympathique dans ses aventures loufoques. Avec une vie pleine de vices, Moondog ne tarde pas à se faire arrêter par la police et se voit menacer d'être jeté en prison par la juge. L'étrange poète annonce alors se tourner vers l'écriture du "prochain grand roman américain" mais ses projets sont chamboulés par sa rencontre avec Flicker, joué par Zac Efron, un jeune homme qui n'hésite pas à attiser les vieux démons du poète. Dès lors, les soirées continuent et Moondog va même jusqu'à monter dans un petit avion avec un pilote drogué qui a un "glaucome dans les deux yeux".

Prévu pour une sortie le 22 mars prochain aux Etats-Unis, "The Beach Bum" n'a pas encore de date pour la . Outre ce film, Matthew McConaughey sera à l'affiche du thriller "Serenity", le 25 janvier aux Etats-Unis, dans lequel il donne la réplique à Anne Hathaway. Quant à Zac Efron, l'acteur reviendra dans "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", présenté dans quelques jours au festival de Sundance. Il y incarne le tueur en série Ted Bundy.