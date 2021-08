Marvel : Chloé Zhao dévoile sa nouvelle sa bande-annonce pour "Les Éternels"

Le dernier Marvel n’est pas encore en salle que le prochain fait déjà parler de lui. Shang-Chi et la légende des dix anneaux sort le 1er septembre dans nos salles, et à peine 2 mois plus tard le MCU nous présente son nouveau film "Les Éternels". Un film assez attendu par le monde du cinéma puisque la réalisatrice de celui-ci n’est autre que Chloé Zhao, la réalisatrice fraîchement oscarisée avec son film "Nomadland". Elle qui vient plutôt du cinéma indépendant, change complètement sa caméra d’épaule pour diriger un Blockbuster remplit d’effets spéciaux, d’actions et d’explosions. Si pour Nomadland, hormis quelques acteurs professionnels (dont Frances McDormand), la réalisatrice avait tourné avec beaucoup d’amateurs, pour son premier Marvel, elle s’offre un casting où les noms prennent déjà la moitié de son affiche… A lire aussi : Nomadland récompensé de trois Oscars, un film unique en son genre

2 images Affiche du film "Les éternels". © Marvel

Un casting exceptionnel donc, on peut y lire des grands noms comme Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani ou encore Kit Harington. On est bien loin de l’approche documentaire qui l’habite habituellement. Mais que les fans se rassurent, Chloé Zhao n’est pas une inculte ou une néophyte de l’univers Marvel. Sous ses apparences de réalisatrice de genre, se cache un costume de grande fan de superhéros. C’est elle-même qui aurait contacté Marvel afin de réaliser un film. Kevin Feige (président de Marvel Studio) a confié au magazine Variety qu’elle était initialement envisagée pour "Black Widow". Finalement c’est "Eternals" qu’elle réalisera. Un film que Kevin Feige qualifie de spectaculaire. Il ajoute qu’il s’agit d’une histoire très audacieuse et très ambitieuse. Ce qu’on pourrait d’abord croire être une erreur de casting pourrait bien nous promettre une belle surprise. Et ça Kevin Feige l’a bien compris, il raconte que Chloé Zhao en serait même venue à couper un morceau de pellicule du film "les Eternels", pour convaincre les hauts responsables de Disney de tourner en situation réelle et non de faire usage majoritairement des fonds verts et de VFX.

Que nous raconte cette nouvelle bande-annonce ?