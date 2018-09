"Lola et ses frères" : Jean-Paul Rouve dévoile la première bande-annonce de son film

Quatrième film de Jean-Paul Rouve, cette comédie dramatique familiale réunit José Garcia, Ludivine Sagnier, Ramzy Bedia et le réalisateur. Sa sortie est programmée le 28 novembre au cinéma.

"Lola et ses frères" suit Lola, incarnée par Ludivine Sagnier, et ses deux frères, Benoit, interprété par Jean-Paul Rouve, et Pierre, joué par José Garcia. Tout commence lorsque Pierre arrive en retard au troisième mariage de Benoit. Entre excuses, reproches et engueulades, les trois frères et soeurs tentent tant bien que mal de vivre leur vie de leur côté. Après son mariage, Benoit apprend qu'il va devenir père alors qu'il n'est pas encore prêt. Alors en plein divorce, Lola rencontre Zoher (Ramzy Bedia). Quant à Pierre, sa vie s'empire à cause de ses problèmes professionnels. Malgré tous leurs problèmes, ces trois mousquetaires vont rester soudés.

Depuis la sortie en 2018 de sa première réalisation "Sans arme, ni haine, ni violence", l'acteur Jean-Paul Rouve passe régulièrement derrière la caméra . En dix ans, l'ancien membre des Robins des bois a mis en scène "Quand je serai petit" (2012) et "Les Souvenirs" (2014).

Il sera par ailleurs à l'affiche de la comédie dramatique "Voyez comme on danse" de Michel Blanc, suite de son succès de 2002 "Embrassez qui vous voudrez", qui sortira le 10 octobre prochain au cinéma.

Bande-annonce :