Les sorties ciné de la semaine

FAST & FURIOUS : Hobbs & Shaw / Bande-Annonce 3 VF [Au cinéma le 7 août] - 05/08/2019 Genre: Action-Thriller Distribution : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, and Helen Mirren Réalisateur :David Leitch Scénariste : Chris Morgan Producteurs : Chris Morgan, Dwayne Johnson, Jason Statham, Hiram Garcia Producteurs exécutifs : Dany Garcia, Kelly McCormick, Steven Chasman, Ethan Smith, Ainsley Davies Après huit films ayant accumulé près de 5 milliards de recette dans le monde entier, la franchise Fast and Furious présente aujourd’hui son premier spin-off. Dwayne Johnson et Jason Statham y reprennent leurs rôles de Luke Hobbs et Deckard Shaw dans Fast & Furious : Hobbs & Shaw. Depuis que Hobbs (Dwayne Johnson), fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combattif mais droit, et Shaw (Jason Statham), un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw (Vanessa Kirby – The Crown). Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir. Hobbs & Shaw étend l’univers de Fast and Furious dans une succession d’obstacles tout autour du monde, de Los Angeles à Londres, du désert toxique de Tchernobyl aux luxurieuses terres de Samoa. Réalisé par David Leitch (Deadpool 2), à partir du scénario de Chris Morgan, architecte de l’univers de Fast and Furious. Le film est produit par Chris Morgan, Dwayne Johnson, Jason Statham et Hiram Garcia. Les producteurs exécutifs sont Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith et Ainsley Davies. #FastAndFurious #HobbsAndShaw #DwayneJohnson #JasonStatham