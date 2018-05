"Les Frères Sisters" : les premières images avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal

Jacques Audiard revient derrière la caméra avec un western dans la pure tradition américaine et un casting hollywodien avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. Le film qui sera disponible le 19 septembre prochain vient de sortir sa bande-annonce.

Dans ce western sanglant, le réalisateur français dépeint la voyage de Charlie et Elie Sisters, incarnés par Joaquin Phoenix et John C. Reilly. Ces deux assassins ont été engagés par le Commodore (Rutger Hauer) afin de retrouver et tuer un chercheur d'or ayant volé leur patron. Une traque impitoyable débute à travers le far west.

Avec cette adaptation d'un roman du Canadien Patrick deWitt paru en 2011, Jacques Audiard signe son premier film en langue anglaise. Le réalisateur de "Un prophète" et "De rouille est d'os" est connu à l'international grâce notamment à ses multiples sélections et récompenses cannoises. En 2015, il a reçu la Palme d'or du Festival avec "Dheepan".

Bande-annonce du film "Les Frères Sisters" :