Les aliens de "The Predator" arrivent dans une bande-annonce

Quatrième film de la saga "Predator" démarée en 1987 avec Arnold Schwarzenegger, "The Predator" arrivera dans les salles obscures le 17 octobre. En attendant, la Fox en dévoile les premières images à travers une bande-annonce.

La franchise "Predator" avait conquis le cœur du public avec des aliens de taille raisonnable. Shane Black, qui a fait sa renommée en réalisant "Iron Man 3" ou encore "The Nice Guys", a réussi à garder l'esprit qui a fait la grandeur des opus précédents. Seul point négatif de l'histoire, les pires prédateurs de l'univers, sont maintenant plus forts, plus intelligents et surtout plus grands que leurs prédécesseurs.

Seul un petit groupe d'anciens soldats composé de Keegan-Michael Key ("Friends from College"), Alfie Allen que l'on connait pour son rôle de Theon Greyjoy dans la série "Game Of Thrones" ou encore Boyd Holbrook (Donald Pierce dans "Logan") peuvent faire face à cette invasion qui risque de réduire l'espèce humaine à néant.

Avec cette bande-annonce, "The Predator" s'annonce déjà comme le film musclé de la fin 2018.

Sterling K. Brown ("Black Panther", "This is us"), Olivia Munn, Trevante Rhodes ("Moonlight") et le jeune Jacob Tremblay ("Room") seront également au casting de ce long métrage prévu le 17 octobre au cinéma.

Pour regarder la bande-annonce :



AFP