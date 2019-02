Leïla Bekhti et Edouard Baer, un duo hilarant dans la comédie sociale "La lutte des classes"

Edouard Baer et Leïla Bekhti jouent des parents inquiets pour l'avenir de leur enfant dans la comédie "La lutte des classes" de Michel Leclerc. UGC Distribution vient de dévoiler les premières images du film français à travers une première bande-annonce officielle. Entre humour et triste réalité, "La lutte des classes" s'attaque avec humour aux clichés et aux difficultés que subissent les enfants de la mixité.

C'est un duo remarquable et inattendu qu'a rassemblé Michel Leclerc pour son prochain film. Leïla Bekhti et Edouard Baer forment un couple moderne à l'image de la mixité sociale de la France dans la comédie sociale "La lutte des classes".

A travers une première bande-annonce pleine d'humour et reflet d'une triste réalité, les spectateurs suivent la vie de Corentin, un petit garçon qui emménage en banlieue avec ses parents Sofia et Paul. Sa mère, une brillante avocate d'origine maghrébine a vécu dans une cité non loin de là tandis que Paul joue comme batteur dans un groupe punk-rock sans avoir d'ambition particulière. Alors que tous les amis de Corentin délaissent l'école publique au profit d'une institution privée et catholique, le petit garçon perd petit à petit ses repères. Fervents supporters de l'école républicaine et laïque, Sofia et Paul vont devoir revoir leurs valeurs pour le bien de leur enfant.

Quatre ans après la comédie dramatique "La Vie très privée de Monsieur Sim", le réalisateur français Michel Leclerc revient au cinéma avec la comédie sociale "La lutte des classes", son cinquième long-métrage.

Touchant, hilarant et résolument dans l'air du temps, "La lutte des classes" met le doigt sur les différences et les difficultés que rencontrent encore et toujours les enfants issus d'un mariage mixte tout comme leurs parents. Véritables caméléons, Leïla Bekhti et Edouard Baer évoluent aussi bien dans le registre de la comédie que dans celui du drame. Ils seront tous les deux en lice pour décrocher un César lors de la 44e cérémonie qui se tiendra le vendredi 22 février prochain à Paris.