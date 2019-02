Le thriller psychologique "Ma" avec Octavia Spencer se révèle dans une bande-annonce

Universal Pictures a diffusé ce mercredi sur Youtube le premier trailer du nouveau film d'horreur de Tate Taylor ("La Fille du train", "La Couleur des sentiments"). "Ma" sortira aux Etats-Unis le 31 mai 2019.

Octavia Spencer retrouve Tate Taylor avec qui elle avait collaboré dans "La Couleur des sentiments" et dont la performance lui avait valu un Oscar du meilleur second rôle féminin en 2012. Elle sera à l'affiche de "Ma", un film centré sur le personnage de Sue Ann qu'elle incarne. Solitaire, elle accepte d'acheter de la bière à Maggie (Diana Silvers), une adolescente qui vient d'emménager dans le quartier. Elle lui propose même de boire sa boisson dans sa cave avec ses amis. Mais il y a des règles à respecter : ne jamais jurer, que l'un d'entre eux reste sobre et appeler Sue Ann, "Ma".

Luke Evans ("La Belle et la Bête"), Juliette Lewis et Allison Janney complètent la distribution.

Les projets s'enchaînent pour Octavia Spencer. Mardi, on apprenait que l'actrice allait donner la réplique à Anne Hathaway dans le prochain film de Robert Zemeckis qui va adapter au cinéma un roman de Roald Dahl, "Sacrées Sorcières" ("The Witches" en version originale), publié en 1973.