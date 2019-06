"Le Roi Lion" : un nouveau trailer avec la voix de Beyoncé

The Walt Disney Studios vient de dévoiler un nouveau trailer avec la présence de Nala, personnage doublé par la superstar Beyoncé Knowles-Carter. De nouvelles images encore plus spectaculaires qui retracent le combat de Simba pour retrouver son trône face à Scar. Le long-métrage réalisé par Jon Favreau en live-action sortira au le 17 juillet prochain en France.

A un peu plus d'un mois de sa sortie dans les salles de cinéma, Disney vient de dévoiler un nouveau trailer avec les voix originales, dont celle de la chanteuse interplanétaire Beyoncé Knowles-Carter. L'interprète de "Run the world (Girls)" prête sa voix si reconnaissable à l'un des personnages centraux, en l'occurrence Nala.

Pour la première fois, les fans du classique de Disney en live-action peuvent découvrir la voix de Nala : "Simba, you have to take your place as king". "We need you. Come home" ("Simba, tu dois prendre ta place en tant que roi. Nous avons besoin de toi. Reviens à la maison").

En plus de Nala, les spectateurs retrouvent le duo Timon et Pumbaa, doublé respectivement par Billy Eichner et Seth Rogen. Donald Glover prête sa voix à Simba adulte. John Oliver, Eric André ainsi que James Earl Jones font également partie du casting vocal original.

Après "Aladdin" remis au goût du jour par Guy Ritchie, c'est au tour de Jon Favreau de reprendre l'une des histoires les plus emblématiques de Disney. Attendu le 17 juillet, le long-métrage tourné en live-action racontera l'histoire de Mufasa, Simba, Scar, Zazu ou encore Rafiki sans oublier le duo Timon et Pumbaa. Jon Favreau avait déjà réalisé un remake d'un autre classique de Disney, "Le Livre de la Jungle", en 2016.

Trailer en version originale :