"Le Roi Lion" : la première bande-annonce bat des records d'audience

Jeudi 22 novembre, Disney mettait en ligne sur Youtube les premières images de la nouvelle adaptation de l'un de ses dessin-animés phares, "Le Roi Lion". Et l'attente est grande si l'on en croit le nombre de vues qu'a rassemblé la vidéo en 24 heures sur le site web.

Avec "Le Roi Lion", le studio bat déjà des records. Le premier teaser de cette version live qui allie performance-capture et réalité virtuelle, a été vu 224,6 millions de fois dans les premières 24 heures qui ont suivi sa mise en ligne. Il s'agit de la bande-annonce Disney la plus visionnée en un jour, et, plus généralement, du deuxième teaser le plus regardé tous studios confondus, derrière "Avengers : Infinity War" qui avait réuni 238 millions de vues.

Pour ce "Roi Lion" 2.0, Donald Glover prête sa voix au jeune Simba tandis que la chanteuse Beyonce interprète Nala. James Earl Jones reprend le rôle du père de Simba, Mufasa, qu'il avait déjà doublé en 1994. Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi), John Kani (Rafiki) complètent la distribution.

"Le Roi Lion" sera disponible en Belgique en juillet 2019.