"La Prophétie de l'Horloge" : la bande-annonce fantastique avec Cate Blanchett et Jack Black

La bande-annonce du prochain film d'Eli Roth, "La Prophétie de l'Horloge", vient de sortir avec Cate Blanchett et Jack Black. Le film fantastique arrivera au cinéma le 26 septembre.

Habitué aux films d'horreur, Eli Roth revient avec un conte fantastique familial. Tiré du roman "La Pendule d'Halloween" ("The House with a Clock in Its Walls", en version originale) publié en 1973 par l'écrivain américain John Bellairs, "La Prophétie de l'Horloge" vient de dévoiler sa bande-annonce envoûtante. Le film sortira dans les salles obscures françaises le 26 septembre prochain.

L'histoire suit Lewis, joué par Owen Vaccaro, un orphelin qui s'installe dans la mystérieuse demeure de son oncle Jonathan Barnavelt, incarné par Jack Black, avant de découvrir que ce dernier est un sorcier. Derrière ces murs se cachent de nombreuses créatures et secrets dont une horloge qui aurait le pouvoir de déclencher la fin du monde.

Un conte magique et familiale entre "Harry Potter" et "Le Monde de Narnia" dont Kyle MacLachlan fait également partie.