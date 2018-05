La chanteuse Louane revient dans la bande-annonce de la comédie "Les Affamés"

Chanteuse et actrice, Louane Emera reviendra en juin au grand écran dans la comédie "Les Affamés", dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. La réalisatrice Léa Frédeval a adapté son propre roman, paru en 2014, qui traite de la précarité de la jeunesse.

Dans "Les Affamés", attendu le 27 juin en salles, Louane partage l'affiche avec Bruno Sanches ("Catherine et Liliane"), François Deblock, Marc Jarousseau, Nina Mélo, Rabah Naït Oufella et Souheila Yacoub.

La jeune actrice joue le rôle principal, celui de Zoé. A 21 ans, la jeune femme décide de prendre sa vie en main et d'organiser la rébellion des jeunes. A force d'entendre constamment des réflexions liées à sa jeunesse, et de subir la précarité des stages et des petits boulots mal payés, Zoé, aidée de ses colocataires, compte bien changer les choses pour cette génération "d'affamés".

Après avoir connu un succès retentissant avec "La Famille Bélier" d'Eric Lartigau qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2015, Louane a poursuivi l'expérience au cinéma, tout en menant sa carrière dans la musique. Depuis, elle a été vue dans "Nos patriotes" auprès d'Alexandra Lamy en 2017 et a prêté sa voix au film d'animation "Sahara".

Pour regarder la bande-annonce de "Les Affamés" de Léa Frédeval avec Louane Emera :