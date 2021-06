La plus grosse production française de 2021 réalisée par Martin Bourboulon. Le réalisateur s’offre pour son long-métrage, un casting à la hauteur, puisqu’on y retrouve Romain Duris et Emma Mackey (Sex Education).

Avec la réouverture récente des salles et le Festival de Cannes qui approche à grand pas, le mois de juin semble être sous le signe du cinéma. La bande-annonce qui fait du bruit en cette fin de semaine est sans nul doute celle du film "Eiffel".

Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse , interprété par la jeune actrice Emma Mackey. Leur relation interdite l’inspire et le pousse à se lancer dans ce projet pharaonique.

Romain Duris dans ce biopic romantique incarne Gustave Eiffel, le père de la célèbre tour de Paris. Le film s’inspire librement de la vie du constructeur et de l’ambitieuse création du monument français. Lorsqu’Eiffel se lance dans ce projet, il vient tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté et est alors au sommet de sa carrière.

L’actrice Franco-britannique Emma Mackey qu’on a découverte dans la série "Sex Education", s’est vue offerte par Martin Bourboulon le premier rôle féminin en raison "de son talent éblouissant et de son côté romantique et rock" déclare le réalisateur lors d’une interview pour Canal+. Il s’agit de son premier rôle dans un film français, les fans de la série britannique ont hâte de la découvrir dans la langue de Molière au côté de Romain Duris. Emma Mackey est également entourée de Pierre Deladonchamps, Andranic Manet et Armande Boulanger.

En juin 2020, on apprend dans le Figaro qu’avec 23,4 millions d’euros de budget, "Eiffel" est la plus grosse production française de l’année 2020. Pour son 3e long métrage après ses deux comédies "Papa et maman", c’est donc vers une romance à gros budget que Martin Bourboulon (qui porte bien son nom puisqu’on en dénombre 2.500.000 sur la Tour) se dirige.

Le film annoncé comme une croisée entre un film historique et une romance sera présenté en ouverture du Festival du film francophone d’Angoulême. Le public belge pourra le découvrir 25 août 2021 dans les salles.