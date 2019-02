La bande-annonce de la saison 2 de "Killing Eve" dévoilée

La deuxième saison de "Killing Eve", commandée avant même la sortie de la première, sera disponible dès le 7 avril prochain sur BBC America et AMC, a annoncé la production. En attendant, une première bande-annonce a été dévoilée laissant les téléspectateurs retrouver les personnages d'Eve Polastri et de Villanelle, encore et toujours obsédées l'une par l'autre.

Absente depuis mai dernier de l'antenne, la série "Killing Eve" signe son retour à travers une bande-annonce. L'intrépide Eve, jouée par Sandra Oh, et la terrifiante Villanelle, campée par Jodie Comer, reprennent leur jeu du chat et de la souris après la fin surprenante de la première saison.

Les téléspectateurs reprendront l'histoire là où elle s'était arrêtée au printemps dernier. Obsédée l'une par l'autre, leur fascination commune ne va pas s'éteindre. Après avoir réussi à s'échapper, Villanelle va de nouveau renouer avec ses démons et ses pulsions meurtrières.

La deuxième saison qui se déroulera de Paris à Rome en passant par les Pays-Bas sera disponible dès le 7 avril sur BBC America ainsi que sur AMC.

Créée par Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), la série s'est offert une nouvelle showrunner, Emerald Fennell, l'actrice qui incarnera Camilla Parker Bowles dans la prochaine saison de "The Crown" sur Netflix.

Plébiscitée par la critique et le public, la première saison de "Killing Eve" a remporté de nombreux distinctions dont le Golden Globe 2019 de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Sandra Oh qui signait son retour à la télévision dans un rôle régulier depuis son départ de "Grey's Anatomy".