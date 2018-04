L'Agenda Ciné avec "Place Publique" d'Agnès Jaoui et "The Death of Stalin"

On démarre avec "Place publique" d’Agnès Jaoui

Actrice, scénariste et réalisatrice française, Agnès Jaoui démarre sa carrière sur les planches avant de se consacrer au cinéma avec l’adaptation de sa pièce de théâtre "Cuisine et dépendances", co-écrite avec son complice de toujours l’acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri. Ensemble, ils écrivent et tournent plusieurs films dont "Le goût des autres", "Comme une image" ou encore "Parlez-moi de la pluie". "Place publique" est leur nouvelle collaboration cinématographique. Dans ce film, on retrouve Léa Drucker, vue récemment dans "Jusqu’à la garde", et le jeune Kévin Azaïs, César du Meilleur espoir masculin pour le film "Les combattants".

On se prend d’affection pour "Lean on Pete – la route sauvage" d’Andrew Haigh

Charley, un adolescent livré à lui-même, se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux. Il va se prendre d’affection pour Lean on Pete, un pur sang en fin de carrière…

On se fait "Larguées" d’Eloïse Lang

Deux sœurs décident de mettre leurs différends de côté pour venir à la rescousse de leur mère qui vient se faire larguer. Elles décident de l’emmener sur l’île de la Réunion, dans un club de vacances…

On poursuit avec "Don’t worry, he won’t get far on foot" de Gus Van Sant

John Callahan est alcoolique et a failli mourir dans un accident de la route. Devenu tétraplégique, il suit une cure de désintoxication et se découvre un talent pour le dessin satirique…

On chante avec "Nico, 1988" de Susanna Nicchiarelli

Christa Päffgen, plus connue sous le nom de Nico, ancienne chanteuse du groupe Velvet Underground, commence une tournée en solo. Elle voudrait profiter de ce nouveau départ pour renouer avec son fils…

On termine avec "The death of Stalin" d’Armando Iannucci

Artiste écossais aux multiples talents, Armando Iannucci écrit, réalise et produit pour la télévision avant de tourner son premier film, la comédie satirique "In the loop" qui reçoit de nombreuses récompenses. Il crée ensuite la série politique "Veep" avec Julia Louis-Dreyfus qui rencontre le succès critique et public. Il nous revient aujourd’hui avec "The death of Stalin dans lequel on retrouve une pléiade d’acteurs tous aussi talentueux les uns que les autres : Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Olga Kurylenko ou encore Andrea Riseborough.