Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska jouent aux drôles de dames dans la bande-annonce de "Charlie's Angels"

Une dose d'humour, d'action et de girl power. Un cocktail explosif pour le retour des drôles de dames version 2019 avec "Charlie's Angels" réalisé par Elizabeth Banks. Le film porté par le quatuor féminin composé de Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska et Elizabeth Banks sortira le 30 octobre 2019 en Belgique. En attendant, Sony Pictures a enfin dévoilé la bande-annonce, accompagnée de la nouvelle chanson d'un autre trio féminin, Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey.

Les Anges sont de retour et le "Girl power" n'a jamais été aussi explosif. Avec "Charlie's Angels", réalisé par Elizabeth Banks, une nouvelle ère de drôles de dames est née avec un trio inédit. Kristen Stewart ("Twilight"), Naomi Scott ("Aladdin") et Ella Balinska incarnent les nouvelles drôles de dames modernes et intrépides.

L'agence top secrète des Anges de Charlie s'est développée d'un point de vue mondial. A présent, plusieurs Bosley oeuvrent aux quatre coins du monde avec leurs Anges prêtes à relever les missions les plus dangereuses. Sabina (Kristen Stewart), Jane (Ella Balinska) et Elena (Naomi Scott) devront récupérer une arme avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains, aidées par leur propre Bosley, jouée par Elizabeth Banks.

Patrick Stewart, Djimon Honsou, Sam Claflin et Noah Centineo font également partie du casting.

Le film est attendu le 30 octobre prochain dans les salles belges.

Bande-annonce :