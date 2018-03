"Kings": la bande annonce poignante avec Halle Berry et Daniel Craig

Poignant. Halle Berry retourne sur le grand écran avec le drame "Kings", qui revient sur les émeutes raciales en 1992 dans les quartiers défavorisés de Los Angeles.

Réalisé par Deniz Gamze Ergüven, le film reprend les violentes émeutes qui ont suivi l'acquittement des policiers qui avaient battu Rodney King, un automobiliste noir, bien que la scène fut enregistrée sur vidéo. Un moment de l'histoire des Etats-Unis largement repris à travers le monde.

L'intrigue suit plus précisément l'histoire romantique de Mollie, incarnée par Halle Berry, et de Daniel Craig dans la peau d'Obie, un des rares hommes blancs à habiter dans ce quartier majoritairement peuplé de Noirs, d'hispaniques et de Coréens. Mère célibataire, Mollie tente par tous les moyens de tenir ses enfants à l'écart de ces violences.

Deniz Gamze Ergüven signe ici son deuxième long métrage après le succès de "Mustang", nommé aux Oscar 2016 pour le meilleur film en langue étrangère. La réalisatrice franco-turque a reçu le César du meilleur premier film lors de la 41e cérémonie en 2016.